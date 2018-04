'Cresci ouvindo Michael Jackson', diz Barack Obama O rei do pop tinha um fã na Casa Branca. O presidente Barack Obama disse ontem ser um seguidor de longa data de Michael Jackson. "Eu cresci com a música dele. E ainda tenho tudo no meu iPod", afirmou o chefe de Estado em entrevista à agência "Associated Press", acrescentando que Jackson irá "para a história como um de nossos maiores artistas."