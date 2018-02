Crescendo em Hogwarts

Ian Spelling, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Era 2 de novembro de 2001, e ali estava Daniel Radcliffe, jovem de comportamento impecável para um adolescente de 12 anos, conversando animado sobre seu papel de protagonista encarnando o menino bruxo do título de Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001). O filme foi a aposta inicial numa franquia arrasadora adaptada dos romances de J.K. Rowling.

"Não me sinto sobrecarregado pela produção", disse Radcliffe durante conversa numa mansão do século 15 situada a uma hora de Londres. O ambiente parecia ter saído de Hogwarts. "É claro que minha vida mudou muito em relação ao que era antes das filmagens, mas tudo continua tão divertido quanto antes, ou até mais. Todos no set têm sido prestativos e me ajudaram a levar uma vida normal."

Em 2001, Rowling anunciou que planejava escrever sete aventuras da série Harry Potter e a Warner Bros. deixou claro que, enquanto o público comprasse ingressos, o estúdio iria produzi-las. Mas Radcliffe não tinha certeza de que continuaria no papel.

"Acho que, de certa forma, minha vida se tornará quase tão épica quanto a do próprio Harry. Chegarei aos 18 ou 19 anos e terei participado de vários filmes. Mas não acho que vá participar de toda a série. Em algum momento, devo ficar alto, sardento ou baixo demais para o papel. Assim, minha ideia é pensar em um filme de cada vez e aproveitar ao máximo o trabalho", dizia ele.

Ele acabou interpretando Harry nos oito filmes, o último dos quais, Harry Potter e as Relíquias da Morte, Parte 2, tem lançamento mundial na sexta. Nesse processo, ele juntou uma fortuna, tornou-se astro de fama internacional e desafiou a si mesmo em outros filmes, na TV e nos palcos.

Em entrevista de 2005, durante a divulgação de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Radcliffe descreveu Harry como um adolescente movido pela frustração, pelo isolamento e pelos hormônios. Alguns personagens importantes não estavam mais presentes, como seu mentor, o professor Lupin (David Thewlis), e até Dumbledore (Michael Gambon), seu mais dedicado protetor, parecia ter se tornado impotente.

"No quarto filme, Harry perde o controle sobre a sua vida porque, como descobrimos, os acontecimentos são orquestrados por Voldemort (Ralph Fiennes). Assim, como ele não controla o que ocorre ao seu redor, a angústia natural de todo adolescente o deixa ainda mais frustrado", lembrou Radcliffe.

"Pela primeira vez, Dumbledore é visto como um velho frágil que não está mais no auge do seu poder nem sabe quais são as repostas certas. O relacionamento com Dumbledore é muito interessante, pois é ele que obriga Harry a amadurecer rapidamente nesse filme. É uma peça importante, pois parte do processo de amadurecer envolve a descoberta de que os adultos não sabem a resposta para tudo."

Dois anos mais tarde, em 2007, um Radcliffe de 17 anos parecia se divertir com a polêmica causada pelo beijo comportado entre Harry e Cho Chang (Katie Leung) em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Isso quando ele acabara de fazer uma participação bastante safada na série Extras (2006) e também subido ao palco totalmente nu na produção de Equus no West End.

Na época, em entrevista, lembrou que tinham perguntado a ele qual tinha sido a experiência mais assustadora: dar um primeiro beijo nas telas ou aparecer nu no palco diante de mil espectadores. "É claro que estar nu diante dessas pessoas é mais assustador, mas depois se tornou fácil. Em relação ao beijo, acho graça em ver tanta empolgação. Já fiz coisas bem mais ousadas na frente do público."

Radcliffe avaliou seus papéis em projetos tão diferentes quanto a série Extras, a peça Equus e o filme My Boy Jack (2008) como tentativas de se "separar" do papel que o alçou à fama. Em 2009, entretanto, garantiu que ainda era apaixonado pela série Harry Potter e concordou em prorrogar sua participação no universo de Rowling quando se falou pela primeira vez na ideia de dividir Harry Potter e as Relíquias da Morte em duas partes.

A produção da saga Harry Potter chegou ao fim em junho de 2010 e para Radcliffe o primeiro mês longe do personagem foi estranho. "Por sorte, no período encontrei pelo menos 30 pessoas que trabalharam na série. A saga Harry Potter é como a Máfia - uma vez que você faz parte dela, nunca mais consegue deixá-la."

"Mas a jornada ainda não terminou, pois falta o público ver os dois filmes e dizer o que achou deles", afirma.

Daniel Radcliffe fará 22 anos no dia 23. Seu novo filme, The Woman in Black, será lançado no ano que vem e o ator atualmente estrela o musical How to Succeed in Business Without Really Trying, de Frank Loesser, na Broadway.

Indagado quanto ao que gostaria de levar, como ator e como pessoa, dos anos que passou interpretando Harry Potter, ele responde: "São dez anos. Chego ao fim da saga com uma experiência riquíssima, mas o principal é o amor pelo cinema, pelos sets de filmagem e pelo mais incrível grupo de amigos que uma pessoa poderia desejar". "Não estou falando só do elenco. Alguns de meus melhores amigos fazem parte da equipe de filmagem e sei que são pessoas com quem manterei contato para sempre. Isso faz com que eu me sinta muito, muito sortudo." / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL