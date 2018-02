Cresce venda de música digital Depois de a venda de álbuns ter apresentado crescimento em 2011, a música analógica perde espaço para as faixas digitais. A informação foi divulgada pelo Nielsen SoundScan (sistema de informação que levanta o número de vendas de música nos EUA e Canadá) na quinta e revela que nesta primeira metade do ano o comércio de álbuns caiu 3% (150, 5 milhões de unidades vendidas), enquanto a venda online cresceu 6% (698 milhões de downloads feitos) desde janeiro. Ao todo, a venda de música, tanto em suporte físico ou digital, cresceu cerca de 4% em relação ao ano passado, com 853,2 milhões de unidades vendidas até então. / REUTERS