Cresce atenção do assinante de TV por conteúdo

Serão 8 os episódios da série Correio Feminino, obra de Luiz Fernando Carvalho baseada em Clarice Lispector, que estreou ontem no Fantástico. Boa opção para as noites de domingo, o programa se estenderá pelas sete semanas seguintes.

Peste. Quem não viu Marília Pêra como Juliana em O Primo Basílio (série de 1988), de Eça de Queiroz, tem nova chance a partir desta segunda-feira, no Viva, às 23h15. No contexto da reprise, a atriz disse ao Reviva, programa do canal (no ar dia 4) que chegou a recusar o convite de Daniel Filho para o papel.

Peste 2. "Eu sabia que a Juliana era o personagem preferido do Eça de Queiroz", conta Marília. "Mas eu sabia também que ela tem 40 anos e está muito envelhecida, cabelos brancos, dentes estragados. O Eça define ela como uma traça, e eu sabia que eu precisaria estar bem desagradável como figura, uma alma desagradável, a da Juliana. Então, de pronto, falei 'não', eu não queria fazer. Então o Daniel insistiu bastante, me fez muitas graças, muitos agrados, me concedeu muitos privilégios, e eu acabei fazendo."

Tarefa-merchandising prevista para ir ao ar amanhã em O Aprendiz - O Retorno, na Record, dará ao líder da equipe vencedora um cartão Smiles Diamante com 200 mil milhas. A prova foi criada em parceria entre o programa e a agência Giovanni+Draftfcb.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A RioContentMarket, feira de TV que este ano atraiu profissionais de 29 países ao Rio, terá abertas hoje as inscrições para sua quarta edição - de 12 a 14 de março de 2014, no Windsor Barra. Valendo: http://www.riocontentmarket.com.br/.

Da França ao Japão: depois da MipCom, Nelson Sato, presidente da Sato Company, que responde por programas como Kung Fu Kid e Naruto, foi até a TifCom, em Tóquio, relevante feira mundial de animação infantojuvenil.