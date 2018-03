Cresce ansiedade à espera do último Harry Potter O sétimo e último volume da série Harry Potter começa a ser vendido nesta sexta-feira, encerrando meses de intensa especulação entre os fãs a respeito do destino do menino-mago e de seus amigos. Leitores jovens e velhos devem fazer fila diante de livrarias do mundo todo, muito vestidos como seus heróis, à espera do grand finale da saga. A previsão é de que essa seja a tiragem com esgotamento mais rápido na história do setor editorial. Há 13 anos, J.K. Rowling era uma mãe solteira, desempregada, sem editora nem agente literário. Agora, é a primeira escritora bilionária do mundo, graças ao sucesso dos seis primeiros livros da série e de sua adaptação em Hollywood. "Harry Potter e as Relíquias da Morte" chega às prateleiras de todo o mundo, por enquanto apenas na versão em inglês, quando os relógios de Londres marcarem 0h01 de sábado (ou seja, às 20h01 de sexta em Brasília). O lançamento foi cuidadosamente planejado para maximizar o suspense e as vendas mundiais. Mas houve vazamentos do conteúdo do livro na Internet, nem sempre fiéis ao livro, e um site comercial dos EUA enviou alguns exemplares de capa dura a seus clientes por engano antes da data prevista. A própria Rowling ficou indignada com o fato de dois jornais norte-americanos terem furado o embargo e publicado resenhas do livro. Chamou-os de "estraga-prazeres" que desrespeitam os desejos de "literalmente milhões de leitores, particularmente crianças". Sem ligar para tudo isso, leitores começaram a formar filas desde a madrugada de quarta-feira. Na Grã-Bretanha, serviços de apoio psicológico por telefone para crianças prevêem uma enxurrada de consultas quando os leitores ficarem sabendo quais personagens morrem. Em Taiwan e na Índia, livrarias preparam "cafés da manhã mágicos", e uma loja de Sydney está levando leitores de 2 a 84 anos de idade em um passeio de trem até o local secreto onde receberão seus exemplares. As cifras do sucesso de Rowling são impressionantes. Os primeiros seis livros venderam 325 milhões de exemplares, e os cinco primeiros filmes da série arrecadaram 4 bilhões de dólares.