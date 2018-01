CREPÚSCULO VENCE COMO PIOR DO ANO O último filme da saga Crepúsculo: Amanhecer Parte 2 foi o grande vencedor dos prêmios Framboesa, em Los Angeles, dedicado às piores obras cinematográficas e atuações do ano. O filme sobre vampiros ganhou, no sábado, sete prêmios, incluindo os de piores atriz (Kristen Stewart) e direção (Bill Condon). O último Crepúsculo arrecadou US$ 829 milhões de bilheteria. O ator Robert Pattinson, que protagoniza o filme, escapou das críticas, não recebendo, nominalmente, um troféu. O Framboesa foi criado em 1980. A cantora Rihanna também foi premiada nesta edição por seu papel de coadjuvante em Battleship - A Batalha dos Mares. / REUTERS