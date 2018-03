CRAQUES EM FORMA SUBLIME Assim como o primeiro grande quinteto de Miles, banda dos heróis Red Garland, John Coltrane, "Philly" Joe Jones e Paul Chambers, sua segunda formação pentagonal reuniu músicos que marcaram a ferro e fogo a história do jazz. Como sempre, Miles buscava renovar a estética de sua banda. E nada lhe caiu tão bem quanto a contratação dos prodígios Ron Carter, Herbie Hancock e Tony Williams, em 1963. Wayne Shorter, a última grande peça, se encaixaria um ano depois. O time revolucionou a forma com que um grupo de jazz se comunicava, definindo conceitos que, 50 anos depois, ainda regem a interação jazzística. De repente, o ritmo não era mais fixo. O clássico tintirim vinha desconstruído, entortado por Tony Williams. As harmonias de Herbie Hancock se desprendiam dos moldes tradicionais, estabelecidos pelos standards, sem abraçar por completo a onda de jazz modal (de acordes estáticos, que Miles vislumbrara em Kind of Blue e Coltrane levaria a patamares sublimes durante os anos 60). As composições de Wayne Shorter costuravam o modernismo com melodias elegantes. Como o próprio Miles descreveria em seu linguajar característico, a banda era uma "motherfucker." Lançado nos Estados Unidos, o disco Miles Davis Quintet - Live in Europe 1967, uma coleção de raridades gravadas em Paris, Antuérpia e Copenhagen, mostra o segundo quinteto no auge de sua efervescência. Trata-se de um registro estonteante de um nível de musicalidade raramente alcançado. / R.N.