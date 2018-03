Craig está 'maravilhoso' como 007, avalia Roger Moore O ator Roger Moore comentou hoje que seu colega de profissão Daniel Craig está "maravilhoso" na pele de James Bond. Ainda segundo Moore, Craig dá uma dimensão jovial ao personagem. Moore, hoje com 81 anos, protagonizou sete filmes do agente secreto 007 durante as décadas de 1970 e 1980. O experiente ator comentou ainda que as atuações de Craig nos filmes "Munique" (2005) e "Sylvia" (2003) o ajudaram a moldar a renovação de James Bond. "Todos esses papéis foram muito diferentes da idéia que se tem de Bond. Acho que ele esteve absolutamente maravilhoso", declarou Roger Moore durante um evento em Hong Kong para promover sua autobiografia. Moore fez os comentários baseado apenas em "Cassino Royale", de 2006, filme que marcou a estréia de Craig como James Bond. Moore admitiu ainda não ter assistido ao recém-lançado "Quantum of Solace". A escolha de Craig para o papel, há três anos, foi bastante criticada por fãs do personagem criado pelo escritor Ian Flemming.