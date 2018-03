'CQC' trocará toda bancada, incluindo Tas

Negócio da China

Seu Nazir, personagem de Otávio Augusto no filme Made In China, é inspirado em Demétrio Habib, comerciante árabe que fez história no Saara, região de comércio popular do Rio. Com Regina Casé e direção de Estêvão Ciavatta, o longa estreia nesta quinta.

O Porta dos Fundos aumentou em 30% a audiência da Fox no horário que passou a ocupar desde o último dia 14. O saldo se refere a todas as terças de lá pra cá, na faixa das 22h, e não apenas à edição de estreia.

A boa performance do Porta dos Fundos na Fox, aliás, já motiva anunciante a renovar contrato para 2015.

The Newsroom chega ao fim aqui a partir do dia 23 de novembro, às 20h, quando a HBO dá início à 3.ª e última temporada da série de Aaron Sorkin, com Jeff Daniels e Emily Mortimer. Nos EUA, a estreia está marcada para o próximo dia 9.

Charles Gavin, que já faz o Som do Vinil no Canal Brasil, prepara lá dois tributos aos 50 anos de carreira de Marcos Valle: uma série que documenta seu álbum ao vivo com a cantora de jazz Stacey Kent, no Japão, e um DVD de outro show com Stacey, gravado no Birdland Jazz Club, em Nova York.

Além de Maria Rita, o elenco de apresentadores da 2.ª temporada do Sai do Chão, na Globo, terá Michel Teló, Alexandre Pires, Sorriso Maroto, Victor & Léo e Márcio Victor. O cenário abriga 750 pessoas na plateia e 150 m² de LED. No ar a partir de dezembro.

Ficou pronto o 1º volume de Teletema, livro que reúne todas as trilhas sonoras da teledramaturgia brasileira, entre 1964 e 1989. A obra é de Guilherme Bryan e Vincent Villari, autor da Globo.

Gaudéria no seriadoSexo e As Negas, da Globo, e presença forte em musicais, a atriz e cantora Alessandra Maestrini estreia hoje o espetáculo-concerto YENTL, no Centro da Cultura Judaica, em São Paulo. Tem sessão às 18h e às 21h.

É Saulo Rodrigues, e não Sérgio Rodrigues, como aqui o ator foi chamado ontem, o intérprete de Boni no musical de Chacrinha.