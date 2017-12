'CQC' registra barbáries de trem no México

Nova novela das 6 da Globo, Meu Pedacinho de Chão manteve na terça os 19 pontos de sua estreia, mas o segundo capítulo ampliou em 3 pontos porcentuais a participação da Globo no universo de aparelhos ligados na Grande São Paulo, em relação à véspera. Na emissora, os ânimos são grandes com a bela produção.

Já Em Família vem merendo intervenções ao gosto da audiência, que não decola de jeito nenhum. Os filmetes que encerram cada capítulo da novela das 9, chamados "Momentos em família", serão decepados.

A ESPN Brasil fechou o 1º trimestre do ano como segundo canal de esportes mais visto na TV paga, graças ao futebol internacional. A audiência da UEFA Champions League cresceu aqui 115% entre 2013 e 2014, segundo dados do Ibope.

E a Band conseguiu um honroso 3º lugar no Ibope - empatada com a Record - com a estreia da 5ª temporada de A Liga, anteontem. Fez 4,4 pontos de audiência na Grande São Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alagados, hit dos Paralamas do Sucesso, abre a 2ª temporada de Por Trás da Canção, série do canal BIS que revela curiosidades por trás de músicas brasileiras de grande sucesso. Estreia dia 24, às 19 h.

Ricardo Darin é o alvo do Especial Funcionário do Mês, no Telecine Cult, no feriado de 1º de maio. O argentino inspira assim uma maratona de cinco filmes seus: Kamchatka, Nove Rainhas, Elefante Branco, Tese Sobre um Homicídio e Um Conto Chinês.

Em clima de Copa, o Cartoon Network abre hoje, no seu site, as inscrições da 5ª Copa Toon, que será em 17 de maio, no Estádio do Morumbi. A novidade da vez é o "Gritério", que convida escolas a gravar e enviar um vídeo, de até um minuto, com gritos de guerra contendo as palavras "Copa Toon".

Do avesso. Rodrigo Sant'Anna troca um travesti por uma caricatura de lésbica no Zorra Total. Na temporada 2014, que estreia sábado, ele é Soninha Sapatão, motorista do Ônibus na Marginal Parada, nova queixa ao transporte público, com André Silveira, o cobrador.