CQC reestreia hoje com Mônica Iozzi em Brasília Em outubro, ela chegou à televisão e deixou dúvidas sobre sua capacidade de ocupar o posto de oitava integrante do humorístico CQC (Custe o que Custar), da Band. As tiradas com os artistas não renderam, as críticas pipocaram e o boato de saída da atração foi inevitável. Porém, depois de três meses de férias e estudos, Mônica Iozzi diz estar preparada para encarar os 513 políticos da Câmara dos Deputados e do Senado - e colocar em prática o lado questionador que lapidou na faculdade de artes. A prova de fogo para a "mulher de preto" começa hoje, às 22h15, com a volta da atração à grade de programação da Band.