CQC já definiu suas posições para domingo

Amor de mãe

Vilão na próxima novela das 9 da Globo, Insensato Coração, Fábio Assunção não faz pouco caso da mãe, Natália do Vale, aqui socorrida por ele em uma das primeiras cenas gravadas pela Globo em Florianópolis.

9

pontos na Grande São Paulo, ou 504 mil domicílios na região, foi a média de audiência do debate entre Dilma e Serra na Record, a maior do 2º turno até aqui

"Ele usa capacete, mas é um cabeção" De Percival de Souza, no Record Notícias, ontem, sobre motociclista que cumpria uma lei, mas infringia outra, levando o cão na garupa

A GloboNews promete repetir a dose do primeiro turno na transmissão ao vivo, via iPhone e iPod touch (além do site do canal) de informações sobre a apuração dos resultados das urnas neste domingo. O aplicativo é baixado gratuitamente, no site da Apple Store.

JC Chavez, documentário de estreia do mexicano Diego Luna atrás das câmeras, terá exibição em primeira mão aqui pelo canal Combate, pay-per-view da GloboSat. Ator do filme E Sua Mãe Também, ele conta a vida de Julio Cesar Chavez, uma lenda do boxe no México. No ar em novembro.

Planeta Band, em referência ao Planeta Otton, como é conhecido o local, é o batismo que a Band deu ao seu novo camarote/QG em Salvador para a cobertura do próximo carnaval. Fica no fim do circuito Barra Ondina - até este ano, o camarote da emissora ficava no início do trajeto, perdendo algumas atrações.

O Pânico na TV! pretende continuar a saga O Nome do Pai, quadro em busca do pai de Evandro Santo. O humorista, homossexual, teve sua reconciliação com mãe e o encontro com o suposto pai mostrados em rede nacional. Após teste de DNA ficou provado que o homem em questão não era seu pai.

Segundo Emilio Surita, o problema agora é que a produção do Pânico não tem mais pistas sobre quem pode ser o pai de Evandro, uma vez que as primeiras informações vieram da mãe do humorista. "Todos nós do Pânico acreditávamos que o seu Jacyr era o pai do Evandro. Mas, se surgir alguma informação e se o Evandro quiser investigar, podemos continuar sim. Não queremos desistir" fala Surita.

O Telecine já garantiu a exibição do filme Os Mercenários, aquele filmado no Brasil e com Gisele Itiê, que rendeu polêmica após comentários preconceituosos de Silvester Stallone a respeito do País.