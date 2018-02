CQC ficará na cola de políticos na votação

70 ações de merchandisings, de 33 marcas diferentes, já estão garantidas

em A Fazenda 3. O reality quer dobrar o faturamento com esse tipo de ação.

"Não, minha mãe está assistindo. Eu tenho família!" Mulher Melancia no programa "família" da vez, A Fazenda, recusando-se a fazer dança sensual, o que fez minutos depois.

Além dos merchandisings, que vão de tintura de cabelo a ração para cachorro - sim, haverá outro cãozinho Max - a Record pretende faturar com A Fazenda 3 (com intervalos e patrocínios) 25% a mais do que na última edição do reality show.

O SBT lança oficialmente a campanha do Teleton no dia 18, no programa da Hebe.

2012 tá longe, certo? Para o Sportv, não. O canal pago estreia hoje o programa quinzenal A Caminho de Londres, que trará reportagens especiais sobre os próximos Jogos Olímpicos.

O R7, portal da internet da Record, completou um ano, mas vale apenas R$ 8,7 mil , segundo o site www.bizinformation.org.br, que avalia em reais o valor de sites e portais. O Globo.com está avaliado no site em R$ 97, 6 milhões.

Fausto Silva vai gravar as edições de janeiro de seu programa na Globo- temporada de férias - em novembro e dezembro.

O Multishow estreia no dia 17, às 22h30 Psicose? Não, psicótica, série que mostra todas as neuras que podem pirar uma pessoa no primeiro encontro. A atriz Natália Klein assina o roteiro e protagoniza a série.

As atuais exposições da Faap, Memórias Reveladas e Tékhne, serviram de cenário para Ti-ti-ti, da Globo. As cenas gravadas por lá vão ao ar na terça-feira.

Maria Adelaide Amaral estava certa. Ti-ti-ti realmente ganhou uma esticada, mas terminará mesmo em março, para evitar que a sucessora, Robôs e Dinossauros, pegue o carnaval logo em seu início.

Atual garoto-propaganda das Casas Bahia, Rodrigo Faro aumentou em mais de dez vezes seu cachê em comerciais desde que emplacou na Record. Chega a ganhar R$ 2 milhões por campanha.