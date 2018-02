'CQC' estreia nova temporada com Daniela Calabresa Com papa conterrâneo, "Caiga Quien Caiga", título argentino que deu origem à sigla "CQC", aqui rebatizada como "Custe o Que Custar", inaugura nesta segunda-feira seu sexto ano no ar no Brasil, com egos inflados pela escolha do pontífice. Não é para menos. O programa foi concebido, entre outros, pelo argentino Diego Guebel, hoje diretor de Conteúdo da Band, tendo em sua versão brasileira a direção de outro argentino, Gonzalo Marcó, e o olhar atento de seu primeiro diretor, Diego Barredo, mais um hermano, hoje no comando do braço brasileiro da produtora Eyeworks/Cuatro Cabezas, dona do formato do "CQC".