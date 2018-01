CQC e Pânico lideram nas redes sociais

A Globo pediu a reclassificação indicativa do Altas Horas de "Livre" para "Não recomendado para menores de 12 anos", indo na contramão da maioria das reivindicações de emissoras, que em geral querem selos mais brandos para abraçar a maior plateia possível.

No caso do Altas Horas, no entanto, a ideia era justamente buscar mais flexibilidade na abordagem dos assuntos e mais variedade de temas para a arena de Serginho Groisman. O Ministério da Justiça acolheu.

Big Bang Theory, a 7ª temporada da série, chega aqui no dia 8 de outubro, às 20 h, pelo Warner Channel.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nem o serviço do Ibope a MTV Brasil assina mais. Com prazo para sair do ar no dia 30, a emissora já encerrou as atividades de seu departamento comercial e nem tem mais publicidade no ar.

Finalista. Brasileira, a produtora Split Studio, da Associação Brasileira de Produtoras Independentes (ABPITV), está entre as cinco finalistas para o pitching do MIPJunior, concurso de animação que ocorre nos dias 5 a 6 de outubro em Cannes, no sul da França.

Finalista 2. A Split concorre ao pitching em Cannes com a coprodução chilena Goris, o Gorila. Edo, uma criança inquieta e cheia de imaginação, tem um melhor amigo muito incomum: um gorila roxo.

A estreia de Neymar na Liga dos Campeões da UEFA, no confronto entre Barcelona e Ajax, merecerá transmissão ao vivo pela internet. O site Globoesporte.com vai exibir a partida na quarta-feira, dia 18, a partir das 15 h.

A Globo News levou prata no Promax, premiação que zela pela arte de chamadas e vinhetas da TV, pelo especial Mulheres do Oriente, exibido em junho.