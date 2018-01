CPT PREMIA OS MELHORES DE 2012 A Cia. São Jorge de Variedades foi a grande vencedora do prêmio CPT, da Cooperativa Paulista de Teatro. Em cerimônia realizada na segunda à noite, no Galpão do Folias, o grupo conquistou três premiações para o espetáculo Barafonda: venceu nas categorias dramaturgia, direção e trabalho apresentado na rua. Na categoria espetáculo apresentado em sala convencional, quem venceu foi a montagem Recusa, da cia. Balagan. A criação mereceu ainda o troféu de melhor projeto sonoro, conduzido pela diretora musical Marluí Miranda. O espetáculo Bom Retiro 958 Metros, do Teatro da Vertigem, foi lembrado por ter o melhor projeto visual.