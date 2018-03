CPI do ECAD ouve direção do órgão A CPI do Senado que investiga o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ouviu anteontem Gloria Braga, superintendente do órgão, e diretores de entidades vinculadas. A cúpula do Ecad se manifestou contra a fiscalização no escritório, chamando de "afronta" a proposta, segundo a Agência Senado. Segundo Gloria, emissoras de TV inadimplentes estimulariam a ingerência externa para enfraquecer a cobrança. A CPI examina investigações de fraude na distribuição de direitos, abuso da ordem econômica e prática de cartel no Ecad. A CPI terá encontro secreta no dia 18 deste mês, e a última reunião será em Salvador, no dia 27.