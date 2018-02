CPI do Ecad começa na terça A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga denúncias de irregularidades no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) ouvirá os primeiros depoimentos na terça, às 14h30. Os convocados são Marisa Gandelman, diretora executiva da União Brasileira de Compositores; Samuel Fahel, ex-gerente jurídico do Ecad; e Alexandre Annenberg, presidente da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. O relator da CPI, senador Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que pretende concluir os trabalhos até o dia 28 de outubro. Até lá, serão ouvidas 56 pessoas, entre elas a presidente do Ecad, Gloria Braga.