Coxas confiantes Certa vez interrompi a leitura entusiasmada de um romance no trecho em que a heroína estava prestes a se entregar ao narrador porque não conseguia entender como as coxas dela podiam ser confiantes. Coxas confiantes?! Mas estava ali, o narrador entre as coxas confiantes da moça. Mais tarde deduzi que o tradutor do inglês confundira "thrusting" com "trusting" e que as coxas eram para ser ativas, metidas - "ávidas" em linguagem figurada - em vez de cheias de boa-fé, mas aí já passara o entusiasmo.