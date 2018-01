Covers e exposições vão homenagear Elvis Presley em SP

A Beale Street Memphis, bar temático inspirado no roqueiro, oferece a partir de amanhã uma série de shows. Na primeira noite, Gilberto Augusto, cover do rei há 18 anos, leva ao palco um repertório formado por músicas dos anos 50, 60 e 70. Entre elas, "It''s Now or Never", "Burning Love", "Can?t Help Falling in Love" e "Love me Tender". "Em datas especiais, como o aniversário de vida e o de morte de Elvis, nosso trabalho aumenta muito", explica Gilberto Augusto, considerado um dos melhores imitadores de Presley no País.

Na sexta será a vez de Luciano Risseto e o pianista Maurício Britto fazerem reverências. Britto, autor do livro "Elvis-Mito e Realidade", chegou a ver uma apresentação do rei em 1976. "Não tem como explicar, é a mesma coisa de perguntar qual é a sensação de comer uma feijoada", brinca. No set list, o ex-dentista garante variedade. "Elvis tem mais de 800 canções, são muitas músicas boas." E no sábado, a dupla Colt, formada por Marco Lobo e Carlinhos Sanchez, e o sósia Gilberto Augusto encerram a temporada.

O fã clube Elvis Forever, de Sorocaba, vai promover a festa Elvis Birthday 2010, na sexta. Durante o evento, que será no Dueto?s Bar, um telão de 200 polegadas vai exibir show do rei ao longo da noite. No sábado, a Choperia Estação Ypiranga, na região sul da cidade, recebe o ?Elvis? Júlio Cesar a partir das 20h30.

Ainda neste mês, a cidade de Santo André sedia a apresentação do cover Ronnie Packer e sua banda Extasis. A atração está agendada para o dia 21, a partir das 20h30, mas já é possível comprar a entrada que varia de R$ 20 a R$ 25. O evento tem o apoio do fã clube Elvis Triunfal e da Gang?Elvis. Packer confirma a execução ao vivo de "Suspicious Minds", "My Way", "Blue Suede Shoes" e "Hurt". "Vou comemorar duplamente, também é meu aniversário nesta semana", diz Packer, que faz cover de Elvis há 25 anos. Em março, o show segue para o Teatro Municipal de Osasco.

Fechando o mês, no dia 30, a 6ª reunião do Elvis Triunfal fará uma exposição com 400 itens ligados ao rei, três shows com covers, exibição de filmes de Elvis, além de um concurso de intérpretes. As informações são do Jornal da Tarde.