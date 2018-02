Coutinho será enterrado no Cemitério São João Batista O corpo do cineasta Eduardo Coutinho, de 81 anos, assassinado a facadas na manhã de domingo, 2, em sua casa, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, será enterrado nesta segunda-feira, 3. O velório está previsto para começar às 10h, na capela 3 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul. O enterro está previsto para as 16h.