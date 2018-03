Coutinho entoa a trilha sonora das nossas vidas

Havia muito Coutinho notara a importância da música na vida das pessoas. Quem não se lembra daquele personagem de Edifício Master que conclui seu depoimento interpretando My Way? A ideia ficou e ele resolveu circunscrever a sua pesquisa pela intimidade a esse registro musical na biografia de cada um.

Nota-se uma tendência à depuração do quadro escolhido para as conversas. Em Jogo de Cena eram as poltronas vermelhas de um teatro. Agora é apenas uma cadeira negra e sobre fundo negro. A câmera parada, a pessoa e, vez por outra, a voz de Coutinho fazendo as perguntas. As canções e as histórias de vida.

O que as pessoas cantam? De tudo, da bossa nova ao romântico, de Roberto Carlos a Noel Rosa. Talvez nem tenha sido a intenção, mas surge em filigrana toda diversidade desse continente a que chamamos música popular brasileira. Sem qualquer escolha, qualquer conceito ou preconceito, o brasileiro é um povo musical, que convive com a música o tempo todo, ouve, repete, cantarola. Com os amigos ou sozinho, debaixo do chuveiro ou enquanto prepara uma refeição, passa roupa ou lava a louça. A música o acompanha no dia a dia. Torna-se uma amiga, consolo, muleta, hábito psicológico. Mas, mais importante do que tudo, marca os grandes pontos de tensão de uma vida.

Em geral, momentos da vida amorosa. E então surge a música que chamamos de dor de cotovelo para dar expressão àquele momento em que pensamos que o mundo caiu pelo fim do caso de amor. Ou lembramos de uma pessoa querida, que partiu ou já morreu e gostava de determinada música. E a cantamos para trazer de volta a lembrança de quem já foi ou recordar e honrar a memória do morto. É o caso de um rapaz que se lembra da mãe e de uma determinada canção que ela amava e tenderíamos a chamar de brega, mas que leva o rapaz às lágrimas.

Sim, há muita emoção ao longo dessas Canções de Coutinho. Há, sobretudo, emoção, pois a sacada de mestre é essa: a canção funciona como uma espécie de nó em torno do qual as emoções se organizam.

Há algo que podemos inferir daí. Por exemplo, há as músicas que se adequam a determinada circunstância. É o caso da canção de dor de cotovelo na história dos abandonados. A música "fala" da sua história. Fala por eles. Mas há também a música que cola a determinada lembrança como no caso do rapaz que perdeu a mãe e chora ao lembrar da música favorita dela. Há também a música que funciona como puro significante. Ela estava presente em determinada passagem importante da vida da pessoa e associa-se a ela. Assim, ao cantá-la, nem liga para a melodia ou para a letra, mas para aquilo que é evocado, numa ligação quase inconsciente.

Sem querer - ou querendo muito - As Canções nos mergulha no complexo afetivo-memorialístico condensado às vezes numa única música. Todos temos uma trilha sonora da nossa existência. / L.Z.O.