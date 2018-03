Courtney Love lança memórias A atriz e roqueira Courtney Love anunciou ontem que assinou contrato com William Morrow, da HarpersCollins Publishers, para lançar um livro de memórias nos próximos meses. A obra, ainda sem nome, incluirá relatos sobre sua conturbada relação com Kurt Cobain, líder da banda Nirvana que morreu em 1994, seus problemas com drogas e sua carreira em Hollywood. A obra, que será narrada por Courtney a Morrow, integra uma coleção de biografias que a editora HarperCollins pretende lançar nos próximos anos. A lista ainda inclui nomes como Neil Young, Pete Townshend, Carole King e Gregg Allman. / AP