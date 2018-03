Country pop - Os irresistíveis clichês da canção popular

WE OWNED THE NIGHT

Capitol

Preço: R$ 50

ÓTIMO

Escute uma vez e o Lady Antebellum passa batido como apenas mais um grupo de country romântico. Escute duas e todos os chavões pop do trio de Nashville, da balada sobre o amor colegial que ainda atormenta à canção sobre lábios que se entregam a um romance proibido em plena madrugada, começam a surtir efeito. Isso porque são empreendidos com maestria, sem aparentar esforço, proporcionando uma viagem suave do começo ao fim em We Owned the Night, o segundo disco do grupo, que chega ao Brasil na próxima semana e já ocupa a primeira posição da Billboard. O grupo dominou os Grammys no ano passado, levando para casa as estatuetas de melhor canção - a contagiante Need You Now - e o disco de mesmo nome. São melodias como os dribles do Garrincha: você sabe desde o início para onde vão cortar, tudo o que vão fazer durante a canção - do verso ao refrão ao ritornello - mas você não deixa de cair na hora do golpe. Em virtude disso, a progressão do disco é equilibrada. Não há hits que se sobressaiam, não há timbres de voz notáveis. Mas a consistência com que o Lady Antebellum instiga a paixonite é impossível de ignorar como um abraço amolecedor. / ROBERTO NASCIMENTO

