Cotillard, a mais bem paga da França Marion Cotillard foi a atriz mais bem paga da França no ano passado. Segundo o jornal Le Figaro, que todos os anos elabora essa lista, Cotillard recebeu US$ 3,18 milhões em 2010. Vencedora do Oscar de 2008, por sua interpretação de Edith Piaf nos cinemas, ela se tornou a primeira mulher a liderar o posto dos atores mais bem pagos em nove anos da pesquisa realizada pelo jornal francês. Em segundo lugar ficou o ator Jean Dujardin, com US$ 3,1 milhões, seguido do comediante Kad Merad. Atualmente, Cotillard, que atuou em Nine e A Origem, também é a atriz estrangeira que mais arrecada em Hollywood, ao lado da britânica Kate Winslet. / EFE