Cota de Tela 2012 é igual à de 2011 Foi publicado no último dia 22 no Diário Oficial da União o decreto que determina a Cota de Tela de 2012 - o decreto estabelece o número de dias e a diversidade mínima de títulos brasileiros a serem exibidos nas salas de cinema do País este ano. Em 2012, dependendo do número de salas do complexo, os cinemas terão que cumprir uma cota mínima entre 28 e 63 dias por sala e exibir no mínimo entre 3 e 14 filmes nacionais diferentes. Para complexos de 6 e 7 salas, a obrigação será de 63 dias por cada sala e no mínimo 8 e 9 títulos no complexo. A Ancine manteve o patamar da cota que foi praticado em 2011 - o que sinaliza para uma produção estável.