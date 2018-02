Cota da Copa na Globo beira R$ 180 milhões cada

Bonner 2. Na nova Malhação, o personagem de Hugo Bonemer será o queridinho das garotas - exceto pela ex-namorada, que o dispensa. E ele, claro, não se conforma, como convém a um enredo de novela.

CAT, a Central de Atendimento ao Telespectador, da Globo, listou as novelas e itens mais comentados pelo público em torno de seus figurinos, desde 2009, em levantamento ao qual a coluna teve acesso. Eis o que motivou a plateia nesse período:

Em Salve Jorge, o hit foi o sutiã adesivo preto, sem costas, usado por Nanda Costa, a Morena.

Em Avenida Brasil, Débora, personagem de Nathalia Dill, emplacou duas peças no gosto do público: um top preto e um vestido preto. Já Marcos Caruso, o saudoso Leleco, fez sucesso com seu avental de cozinha de homem musculoso.

Em Tititi, foi o vestido preto estampado com flores usado por Thaila Ayala que ganhou atenção.

De Fina Estampa, o público feminino quis a camisola branca de renda usada pela pérfida Tereza Cristina, de Christiane Torloni.

Série para o canal Sony realizada pela Mixer, Agora Sim vem sendo gravada com previsão de estreia para setembro.

Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman e o músico de jazz Joshua Redman estão no segundo episódio de Graduados, no ar hoje, às 18h30, na Cultura.

Graduados tem direção de Hélio Goldsztejn e Sônia Guimarães e enfoca a rotina de seis brasileiros que estudam nas instituições que lideram o ranking das melhores escolas superiores da América: Harvard, Princeton, Yale, Brown, MIT e Julliard School.

Convidados de honra do 18º Gala dos Globos de Ouros, prêmio que ocorre amanhã, em Portugal, Murilo Benício e Débora Falabella falaram à imprensa local sobre Avenida Brasil, novela que lhes rendeu casamento e hoje lidera a audiência pelo canal luso SIC.

Agências de publicidade e anunciantes já se movimentam na sede da Globo para negociar os pacotes comerciais do Futebol 2014 - que engloba Libertadores, Brasileirão e outros eventos - e da Copa do Mundo. Patrocinadores da Fifa têm prioridade na aquisição das cotas do mundial e poderão decidir sua compra até 5 de agosto. Oito vagas foram abertas ao custo de R$ 179,8 milhões cada, para 1.120 inserções da marca na tela do canal. Já o Futebol 2014 oferece 6 cotas a R$ 185,5 milhões cada, para 1.647 inserções. Os interessados no pacote do futebol deverão se manifestar até 29 de maio e terão prioridade na compra de eventuais sobras da Copa.

Tufão & Nina