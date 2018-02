Costner é assassino atormentado em 'Instinto Secreto'

Earl Brooks é um homem acima de qualquer suspeita - bom marido e bom pai, também é um empresário bem-sucedido que acaba de ser eleito o Homem do Ano em Portland. Ele só tem um problema: o vício de matar pessoas. Kevin Costner interpreta esse personagem no suspense Instinto Secreto, que estréia em circuito nacional nesta sexta-feira, 14. Brooks é uma espécie de variação do tema "o médico e o monstro". Durante o dia tem uma vida regrada, trabalhando, cuidando da mulher e mantendo uma rotina social, mas, tarde da noite, ele sai às ruas à caça de sua presa. Não escolhe a esmo. A vítima certa depende de muito estudo e avaliações. No entanto, fazia dois anos que seus instintos assassinos não se manifestavam. Brooks tornou-se tão metódico que chegou até a ganhar um apelido do departamento de polícia da cidade, "Assassino das Digitais", por deixar marcadas em sangue as impressões digitais de suas vítimas em algum objeto da cena do crime. Sua maior inimiga é a detetive Atwood, interpretada por Demi Moore. Durante o intervalo de dois anos em que não atacou, Atwood achou que o assassino tivesse sumido do mapa. Isto até aparecerem os corpos de duas novas vítimas. Para piorar a situação de Brooks, há uma testemunha que o fotografou logo depois de cometer um crime, Smith (Dane Cook, de A Hora do Rango). Porém, em vez de denunciá-lo, o rapaz pede para aprender como matar pessoas e o psicopata não tem outra saída a não ser aceitar a missão. Os problemas estão só começando para o empresário-assassino. Sua filha abandona a faculdade, volta para casa e diz estar grávida de um homem casado. Pior é quando o protagonista começa a desconfiar que a menina tenha herdado o seu vício de matar pessoas. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)