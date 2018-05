Cosmo é ordem, Caos é sacerdócio

O Cosmo é ordem, o Caos é sacerdócio. Humanos infelizes disseminam tristeza e miséria à sua volta da forma mais agressiva e ignóbil possível e o fazem com tamanho convencimento que irradiam um carisma aplaudido, pois é perito em brandir a mentira. A democracia é uma dura lição; um dia será instrumento de melhoria, mas ainda não. Por enquanto, é pela mão dela que se tornam grandes os humanos infelizes que conduzem o mundo à miséria. Cada pessoa nunca votaria neles, mas todos em conjunto padecem da tolice de acreditar no que a língua mente sem reparar na ação que é cometida. O Caos é um sacerdócio, um ritual desempenhado constantemente e que domina o mundo, mas o Cosmo é ordem e não se importa com o tempo, sempre vence.

ÁRIES 21-3 a 20-4

As palavras sedutoras que você usar para garantir seus interesses se transformam em promessas nos

ouvidos que as recebem. Leve isso em conta, já que toda promessa gera uma cobrança que um dia baterá na sua porta.

TOURO 21-4 a 20-5

Os relacionamentos só podem ser complicados. Essa afirmação se baseia no panorama atual do entendimento humano, muito mais disposto a ver seus interesses particulares do que o bem comum que o relacionamento traria.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

A alegria que for difícil de compartilhar deve ser tratada com cuidado, porque talvez traga em seu ventre uma dose de sofrimento maior do que a imaginada. A alegria verdadeira é virtude capaz de ser compartilhada.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Sentir mais do que sua mente for capaz de entender não é situação incomum para o seu signo. Aprenda a ter o tempo como aliado nesses casos, porque aquilo que hoje não se compreende amanhã

se torna claro e transparente.

LEÃO 22-7 a 22-8

Nem todas as confusões são negativas. Em muitos casos ocorrem confusões que depois, quando a poeira abaixa, servem para seu esclarecimento e ulterior reorientação de passos e decisões. Será que acontece isso agora?

VIRGEM 23-8 a 22-9

Os encontros resultantes de coincidências devem ser levados a sério, porque são apresentações de complexas equações do destino que nem vale a pena entender, mas sim aproveitar com a mesma rapidez com que desaparecem.

LIBRA 23-9 a 22-10

Aquilo que resiste a você e continua funcionando mal é na verdade um convite que o Universo estende a sua consciência para que atualize o conhecimento, estudando mais para aumentar a capacidade de atuação.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

O que não for feito às claras, de forma tão transparente que seja evidente a real intenção, não demorará para se transformar em problemas enormes que vai ser muito difícil resolver. Você não quer isso, quer?

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Se a sorte parece sorrir mais a outrem do que a você, considere a possibilidade disso não ser nada além do que o provérbio: a grama do vizinho sempre parece mais verde! Todos sofrem, todos têm sorte também.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quando o trabalho é benfeito, a mente percebe no resultado novas potencialidades que seriam interessantes para desenvolver. Este é o momento em que as tarefas corriqueiras mostram nuances até agora insuspeitadas.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Satisfazer desejos é um direito legítimo, assim como também é obrigatório assumir a responsabilidade pelas consequências. O primeiro passo é valorizado devidamente, já o segundo parece sempre ser contrário ao esperado.

PEIXES 20-2 a 20-3

O excesso de argumentos é tão nocivo quanto a falta deles, porém, se o intuito for esclarecer, melhor se enredar o menos possível com argumentações. Há coisas que apenas podem ser compreendidas ao longo do tempo.