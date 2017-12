'Corujão' terá filme escolhido pelo público

Saudades de João Emanuel Carneiro? A Globo Marcas está lançando A Favorita, novela de 2008, do mesmo autor de Avenida Brasil, em DVD. O enredo não fez o mesmo barulho que Carminha, mas já mostrava a disposição do escritor em subverter as regras do folhetim.

A Favorita em DVD soma 15 discos, com 44 horas de duração, contemplando a trama que abria mão do manjado par romântico central para enfocar duas mulheres maduras: Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia). Até metade da trama, o público não sabe qual das duas é a vilã.

Robson Nunes, que se reveza com Babu Santana no papel de Tim Maia no filme sobre a vida do cantor, também estará em Lili, a Ex, série baseada na obra de Caco Galhardo para o canal GNT.

A Band se animou com o alto potencial demonstrado pelo conteúdo gastronômico em atrair publicidade. Se o Master Chef for bem em audiência, a emissora já planeja produzir uma versão infantil do mesmo título.

E todo alimento que não é aproveitado nas gravações do Master Chef, reality show que estreia dia 2, na Band, tem sido doado a instituições de caridade.

Era do rádio. A Record News tem incentivado o público a enviar notícias e imagens via Whatsapp e está surpresa com os efeitos do negócio. O número é (11) 94212-8782.

Era do rádio 2. É a TV resgatando suas origens radiofônicas. Outro dia, Ricardo Boechat leu um SMS em pleno Jornal da Band.

Jô Soares ainda não tem data para voltar a gravar novas entrevistas. Confortável com a audiência das reprises, a Globo deixou o apresentador à vontade para só retornar quando estiver 100% ok.

Dez anos depois. Glenda Kozlowski foi até a Grécia para revisitar a história da medalha de bronze de Vanderlei Cordeiro de Lima, que liderava a Maratona de Atenas 2004, quando foi atacado por um sujeito. Vai ao ar em setembro, no quadro Heróis Olímpicos, pelo Esporte Espetacular.