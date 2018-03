Cortina de ferro e ilusões

Que voltas o mundo dá. Antigamente eram os russos que fugiam da Rússia para a Europa, exilando-se preferencialmente em Paris, por um bom tempo considerada a capital da Rússia no exterior, e batendo o ponto no restaurante La Coupole.

Entre 1920 e 1945, a capital francesa abrigou 120 mil conterrâneos de Turgueniev, que, aliás, lá vivera seus últimos anos. Nobres desterrados e falidos, cossacos e mencheviques conduzindo táxis, asilados políticos tentando se enturmar com a intelligentsia da Rive Gauche - foi bem variada a fauna de enxotados pelos Romanoff e por Stalin. A eles Nina Berberova (que só largou Paris quando os nazistas a invadiram, e nem assim retornou à sua terra natal) dedicou um punhado de contos e Joseph Kessel, o romance Nuits de Princes. A quem se interessa pelo assunto recomendo o farto relato histórico de Robert H. Johnston, New Mecca, New Babylon-Paris and the Russian Exiles, 1920-1945.

Diaghilev e Pavlova glorificaram suas sapatilhas na Paris de um século atrás. Ivan Bunin, o primeiro Nobel de Literatura russo, estabeleceu-se à margem do Sena em 1921, um pouco depois de Stravinski e meses antes da chegada de Chagall. Na década seguinte, o profético romancista Evgeni Zamiatin enviou carta desaforada a Stalin e deu seu último "dasvidaniya" à Rússia. Pouco antes da 2.ª Guerra, foi a vez de Nabokov engrossar a diáspora.

No fluxo invertido por Depardieu, Brigitte Bardot ameaçou também "virar cidadã russa", só que em protesto contra o tratamento dado a dois elefantes num circo francês. BB não foi além da ameaça; Depardieu já ganhou passaporte, cidadania, dacha e outras benesses do presidente Vladimir Putin. E retribuiu à altura, enchendo a bola do país e do regime, fazendo vista grossa para todas as suas mazelas. A Rússia é um dos países mais corruptos e venenosos da atualidade.

Fantasiado de mujique de butique, o ator participou em Saransk de um "spectacle médiatique" dos mais jecas. Saransk é a capital da república russa da Mordóvia, famosa por suas colônias penais, muitas das quais datam da era stalinista. Numa delas trancafiaram Nadezhda Tolokonnikova, uma das garotas da banda punk Pussy Riot punida por subversão pelo czar em exercício. Depardieu só viu "beleza, pureza e espiritualidade" ao seu redor, tal como aqueles simpatizantes da causa bolchevique que, em vilegiatura pelas repúblicas socialistas do Leste Europeu e pela União Soviética, não enxergavam defeitos, não percebiam o estado policial mantido a ferro e fogo por uma nova elite em nome de ideais invalidados por sua própria prática revolucionária.

Filmes como os recentes A Vida dos Outros e Barbara - dois retratos implacáveis da repressão na Alemanha Oriental governada por Erich Honecker - sempre me provocam perplexidade, horror, medo retrospectivo, sobressaltos pavlovianos inculcados pela ditadura militar que o anticomunismo impôs ao Brasil e, a posteriori, um melancólico pesar por aquelas bem-intencionadas criaturas que se deixaram enganar pelas aparências e promessas de uma utopia tão prematuramente degenerada.

Penso em nossos velhos stalinistas, como Jorge Amado, que julgava o PC "imortal e invencível" e considerava Stalin o supremo guia dos povos, mas que ao menos viveu o bastante para reconhecer as atrocidades cometidas contra a liberdade em seu suposto maior reduto. Sua importante trilogia Os Subterrâneos da Liberdade, que reli faz pouco tempo, me pareceu patética e irremediavelmente ingênua.

Penso no gigantesco Graciliano Ramos e no relato, sóbrio porém não isento de observações cândidas, de um passeio dele com outros brasileiros a Moscou, em abril de 1952, publicado postumamente com o título de Viagem. Ironizando amiúde as visões estereotipadas que os anticomunistas difundiam da União Soviética, Graciliano livrou a cara de Stalin (um mal ou bem "necessário") e distinguiu a idolatria de que era objeto como um sentimento incompreensível pelos "homens do Ocidente", desabituados a conviver com dirigentes políticos incondicionalmente venerados pelas massas. E Getúlio Vargas? E Perón?, rabisquei à margem do meu exemplar.

Penso naqueles frequentes congressos de literatura e pela paz, patrocinados pelo Kremlin nas principais repúblicas soviéticas, se não pessoalmente organizados pelo romancista Ilya Ehrenburg, por ele controlados com sedutora bonomia. Ehrenburg foi o mais dúbio e eficaz relações-públicas do stalinismo. Graciliano, estranhamente, não cruzou com ele. Nem Zora Seljan, que, ao se separar de Rubem Braga, em 1948, engajou-se num tour deslumbrado pelas "democracias populares" europeias, ao longo do qual só se decepcionou com a Iugoslávia do marechal Tito, já bête noire do Kremlin, insistindo em ressalvar que os iugoslavos amavam a União Soviética e admiravam Stalin "mais do que qualquer outro povo" que havia conhecido.

Penso, por fim, em Graham Greene, que dizia que a inocência é uma forma de insanidade. Vai ver, gente, Depardieu apenas pirou.