Corte do Malavi rejeita pedido de Madonna para adoção

Fontes ouvidas pela Associated Press disseram que o pedido foi rejeitado por causa das regras de adoção. No Malavi, pais estrangeiros que queiram adotar uma criança precisam residir no país por pelo menos um ano e meio.

Em 2006, quando Madonna adotou o pequeno David Banda, a exigência de residência no país por 18 meses foi excepcionalmente suspensa. Na época, Madonna viajou com David para Londres antes do término do processo de adoção. Em Nova York, um porta-voz de Madonna não divulgou nenhum comentário.