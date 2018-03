Corte do Malaui autoriza Madonna a adotar segunda criança

O presidente da Suprema Corte, Lovemore Munlo, disse que Madonna tem demonstrado interesse em ajudar órfãos do Malaui, e que a menina de 4 anos Mercy James pode ter uma vida melhor com a estrela.

Ele acrescentou que uma corte menor se equivocou ao recusar o pedido de adoção pelo fato de Madonna não ser residente do Malaui.

"Nós achamos que o juiz na corte menor deu muita importância para as notícias da mídia na questão de residência, e, para nós, isto não evidencia o suficiente para negar uma chance de Madonna adotar Mercy James. Por esta razão, nós admitimos o pedido de adoção de Madonna", disse Munlo.

"Madonna tem demonstrado que ela é corajosa e que tem compaixão o suficiente para ir adiante na adoção."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A decisão da Suprema Corte não pode ser modificada.

O advogado de Madonna disse que a cantora saudou a decisão. "Eu acabei de falar com Madonna e ela está bastante animada com esta notícia", disse à Reuters o advogado Alan Chinula.

O governo do Malaui foi criticado após Madonna ter adotado um menino de 13 meses, David Banda, em 2006, por quebrar as regras que proíbem não-residentes de adotar crianças.

Grupos de direitos humanos do país acusaram o governo de ter dado um tratamento especial a Madonna, uma cidadã norte-americana. O governo apoia a tentativa de adoção de Mercy, dizendo que Madonna é uma mãe digna.

A organização não-governamental Eye on Child protestou contra a adoção.

"É claro que nós estamos decepcionados com a decisão judicial, porque nós sabemos que adoção apenas deveria ter sido outorgada em última instância", disse o diretor-executivo, Maxwell Matewele.

"Mas nós também apreciamos que a decisão está levando em conta os procedimentos que podem ajudar a deter supostos traficantes de crianças."

Uma epidemia de Aids no país do sul da África já deixou órfãs mais de um milhão de crianças, e Madonna criou uma organização humanitária para crianças do Malaui.

Em sua decisão judicial de abril, a juíza Esimie Chombo, que recusou a adoção, alertou contra adoções por celebridades, dizendo que isto poderia provocar o tráfico de crianças.

Madonna tem milhões de fãs ao redor do mundo que admiram suas apresentações ousadas com músicas como "Material Girl" e "Papa Don't Preach".

A estrela, que se divorciou no ano passado do diretor de cinema britânico Guy Ritchie, é uma das mais bem-sucedidas cantoras da indústria da música, com vendas superando 200 milhões de álbuns.