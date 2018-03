Corte do Malauí autoriza Madonna a adotar menina A Suprema Corte do Malauí permitiu hoje que a popstar Madonna adote uma menina de 3 anos. A cantora já adotou um menino no país, mas seu pedido para adotar a garota foi originalmente rejeitado em abril, quando uma corte de menor poder afirmou que Madonna não havia passado tempo o suficiente no Malauí. "Estou extasiada", declarou a cantora em um comunicado, no qual agradeceu a corte. "Minha família e eu queremos compartilhar nossas vidas com ela."