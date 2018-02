Correspondentes traduzem olhar sobre o País na Globo News

Leila visita o dia a dia de cada um, incluindo expedientes como subir o Complexo do Alemão com a TV alemã para a realização de um documentário. As cenas externas serão costuradas à conversa que ela terá, em estúdio, com vários correspondentes, em clima de sala de estar. A princípio, o título ocupará a vaga das férias do Manhattan Connection, às 23h, por quatro domingos. Mas tem boas chances de ganhar segunda temporada ou espaço fixo. Ali estarão Alberto Armendáriz, argentino (La Nación), Francho Barón, espanhol (El País e CNN em espanhol), Rocco Cotroneo, italiano (Corriere della Sera), Jens Glüsing, alemão ( Der Spiegel), Andreas Wunn, alemão (TV ZDF), Alexandre Krasnov, russo (agência Ria-Novosti), Deddah Abdallah, natural da Mauritânia (Al Jazeera), Wang Fan, chinês (agência Xinhua), Yang Limin, chinês (agência Xinhua no Brasil), e Tom Phillips, inglês, que foi correspondente do Guardian (e agora está em Shangai para o Daily Telegraph).