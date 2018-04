Correio dos EUA cria selo em homenagem a James Stewart

Um selo com uma imagem do ator James Stewart será emitido a partir de sexta-feira, 17, pelos correios norte-americanos. O novo selo será exibido pela primeira vez em duas cerimônias simultâneas: no Universal Studios de Los Angeles e no Jimmy Stewart Museum, em sua cidade natal, Indiana, na Pensilvânia. A fotografia que aparece no selo é a mesma que foi utilizada na publicidade do filme Sangue de Campeão, de 1949. Stewart, que morreu em 1997, participou de mais de 80 filmes, entre os quais Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, A Felicidade Não se Compra, de Frank Capra, e ganhou o Oscar de melhor ator em 1941 por Núpcias de Escândalo.