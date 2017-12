Corredor de avião vira passarela ao sobrevoar Atenas Uma boa maneira de causar impacto. O corredor de um avião que sobrevoava Atenas se transformou em uma passarela, onde um estilista grego lançou sua nova coleção 2007. Alexi Andriotti lançou Filame (Beija-me, em português) em um Boeing 737-300 da companhia aérea Aegean Sea, transformado em uma insólita passarela para a ocasião. Pelo corredor da aeronave desfilaram seis modelos que vestiam as peças assinadas por Andriotti, na última terça, exibindo jóias e roupas de inverno. Uma das modelos, Olga Kipriotou morre de medo de voar, mas disse que adorou fazer parte do show. "Meu sague subia toda vez que eu caminhava no corredor, mas foi uma bela idéia", disse. A Grécia está querendo atrair a atenção internacional para sua indústria da moda, e agora cria sua fashion week anual. O objetivo é entrar no circuito Paris, Nova York, Londres e Milão. Organizadores do evento esperam que a infra-estrutura de transportes, hotéis e áreas de conferências criadas para as Olimpíadas de 2004 Sivam de atrativo para investimentos na indústria de moda do país. Para Candy Pratts Price, diretor de moda da Style.com, o web site da revistas Vogue e W, disse que a Grécia "precisa criar sua moda a partir de sua própria cultura e estilo. "O importante é adicionar ao seu estilo tradicional uma forma contemporânea de se vestir".