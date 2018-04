Correção: Virada Cultural atraiu 980 mil pessoas em SP

A 3ª edição da Virada Cultural Paulista terminou no fim da tarde de ontem depois de 24 horas de uma maratona que levou 560 atrações a 20 cidades do interior do Estado. O reuniu aproximadamente 980 mil pessoas, de acordo com o balanço final, divulgado hoje. A estimativa foi feita com base em levantamentos da Polícia Militar, nos shows ao ar livre, e no controle de ingressos para os eventos fechados.

Com um público esperado de um milhão de pessoas - no ano passado foram 738 mil, em 19 cidades; em 2007, de 200 mil, em dez - , o evento ofereceu shows de música, peças de teatro, espetáculos de dança e sessões de cinema. Foram mais de 560 atrações, que incluíram nomes como Sepultura, Marcelo D2, Jorge Ben Jor, Lenine, Ratos de Porão, Moraes Moreira, Leci Brandão, Ultraje a Rigor, Pitty, CPM22, Monobloco, Cachorro Grande, Almir Sater e Cordel do Fogo Encantado entre os destaques musicais.