Correção: Brasil sediará encontro de escolas de jazz

O guitarrista paulista Lupa Santiago, membro da diretoria da Associação Internacional das Escolas de Jazz, conseguiu fazer com que o encontro anual da entidade fosse realizado no Brasil, de 3 a 8 de julho, em São Paulo. O Brasil será o primeiro país da América do Sul a receber o evento em 21 anos. O Consulado Americano informou que trará para o evento o saxofonista e compositor norte-americano David Liebman, criador da associação.

De acordo com a assessoria de imprensa do guitarrista, Liebman fará a coordenação artística do evento. Segundo texto do Consulado dos EUA, o saxofonista também fará um show na abertura, no dia 2 de julho, com o violonista e compositor Carlos Althier de Souza Lemos, o Guinga. O show terá ainda a participação do saxofonista Marcelo Coelho.

No período do evento, a expectativa é reunir alunos e professores de 40 instituições de ensino musical do mundo para trocarem experiências sobre jazz. Segundo texto de divulgação de Lupa Santiago, serão esperados participantes dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Holanda, Alemanha, entre outros. O evento não é restrito a professores e estudantes. Ao público em geral serão oferecidas atividades durante o dia, além de shows de artistas brasileiros e participantes do evento, todos gratuitos. Detalhes da programação: http://www.iasj.com e http://www.souzalima.com.br/iasj/program.html

Show de David Liebman e Guinga, com participação de Marcelo Coelho

Sábado, às 19h00

Rua Vergueiro, 1000 - Centro Cultural de São Paulo

Ingressos: Podem ser retirados gratuitamente de terça a sábado, das 10h

às 22h, apenas na semana do evento)

www.centrocultural.sp.gov.br