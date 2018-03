Corpos que narram um mundo

Ainda ecoando o plágio de duas de suas obras por Beyoncé, no recém-lançado clip de Countdown, a companhia belga Rosas, de Anne Teresa de Keersmaeker, estreia hoje no Sesc Pinheiros. São três espetáculos distribuídos em cinco dias: hoje, Fase - Quatro Movimentos para a Música de Steve Reich (1982); dias 27 e 28, Rosas danst Rosas (1983), uma das duas coreografias plagiadas (a outra é Achterland, de 1990); e dias 29 e 30, En Atendant (2010).

O programa revela o interesse mais recente de Anne Teresa, pois reúne o tempo em que criava material a partir de seu corpo e também o presente, quando trabalha em colaboração com o seu elenco. Fase deu nascimento à companhia, e Rosas danst Rosas tornou-se a sua marca nos primeiros anos. En Atendant representa a etapa atual da criação de Anne Teresa. Ao longo dos 30 anos que se completarão em 2012, a qualidade do repertório criado fez da dupla Rosas/Anne Teresa uma referência internacional.

Na entrevista por telefone ao Estado, esta foi a sua primeira declaração: "As coisas vão bem por aqui, pois estou dançando e continuando a criar vocabulário. Tem sido importante voltar aos primeiros trabalhos, pois foi neles que aprendi a construir o meu vocabulário. Com eles, consigo ver melhor como posso buscar o máximo que é o mínimo. Quero praticar uma economia dos meios para reduzir o movimento ao que, de fato, interessa. Quero manter tudo muito simples".

A característica permanente de suas produções, aquela que atravessa toda a sua carreira de coreógrafa, é o modo peculiar que desenvolveu para relacionar a dança com a música. A importância da música pode ser avaliada, por exemplo, no currículo da escola que criou em 1995, a P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), na qual se aprende a cantar, a ler partitura e a fazer análise musical - habilidades necessárias também para ser bailarino de sua companhia.

Em sua obra mais recente, Cesena (2011), que compõe um díptico com En Atendant, avança um pouco mais, coloca os bailarinos para cantar e os cantores do grupo Graindelavoix para dançar. Como criou ambas para o Festival de Avignon, foi buscar a música que floresceu naquela região ao final do século 14.

"Gosto muito de trabalhar com a música dos tempos antigos que nos faz falar com os tempos de hoje. Não é à toa que essa música medieval, pela qual me apaixonei, seja conhecida como Ars Subtilior (arte mais sutil). Trata-se mesmo de uma arte da sutileza, que nos faz pensar na razão da escritura em três vozes da sua polifonia de contrastes tão complexos não ter sido continuada", diz.

A historicidade dessa música de temas profanos, que era a vanguarda da sua época, também a atraiu. "O paralelo com o século da peste e da dizimação de parte da população mundial é fácil demais para sustentar uma boa ligação com o mundo de agora. Estou mais interessada na passagem do mundo sombrio da Idade Média para o Renascimento, na violência dessa mudança. Por isso, En Atendant e Cesena formam um díptico que vai da claridade para a escuridão e da escuridão para a claridade."

Anne Teresa falou também sobre o papel da dança: "Tenho uma profunda convicção de que o corpo questiona a memória das experiências humanas que nele se assentam e que a dança pode tornar as ideias abstratas bem concretas".

Uma outra novidade é que, pela primeira vez, uma obra de seu repertório passou a ser dançada por outra companhia. Rain (2001) estreou em maio, no Ballet da Ópera de Paris, e foi recebida por mais de dez minutos de aplauso. O bem organizado programa para São Paulo tem tudo para também ser aqui muito bem acolhido.