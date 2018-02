Corpos no Municipal

O Balé da Cidade está voltando para casa. Depois de receber uma série de concertos, que marcaram sua reabertura, o Teatro Municipal agora abre as portas para a dança. A partir de hoje, a companhia sobe ao palco projetado por Ramos de Azevedo para apresentar duas coreografias inéditas: Nos Outros, de Lara Pinheiro, e Cidade Incerta, do português André Mesquita.

As peças surgem em um momento de retomada do conjunto, que está sob nova direção desde o ano passado. Nos últimos seis meses, o corpo de baile já trouxe outras duas novas criações: Paraíso Perdido e uma releitura do clássico Giselle. As atuais Nos Outros e Cidade Incerta, contudo, destoam um pouco dessas coreografias anteriores. Para conceber Paraíso Perdido, o grego Andonis Foniadakis pôs em relevo a potência do Balé. Ao levar à cena 34 bailarinos, evidenciou o vigor físico do conjunto. Aprofundou-se em uma proposta estética e extraiu dela um espetáculo de dimensões grandiloquentes.

Agora, a proposta é declaradamente menos pretensiosa. "É como se colocássemos uma lupa sobre o grupo. São trabalhos mais curtos, para menos bailarinos, em que tentamos mostrar o que há de mais singular, individual" considera Lara, criadora de Nos Outros e diretora do Balé. "Não são trabalhos de arroubos, mas de linguagem coreográfica."

Em sua primeira coreografia para o Balé da Cidade, Lara diz ter se debruçado, particularmente, sobre o elenco que tinha nas mãos. A noção de que o corpo está impregnado pelo acúmulo de experiências serve de esteio para o trabalho dançado por 10 bailarinos. Sob foco, surge a questão da alteridade e seus limites. Um questionamento sobre o que adquirimos no contato com o outro e o que nos é inato. "Concentro-me, sobretudo, nos detalhes. Em gestos, em padrões de movimentos, em informações que pipocam de todos os lados", comenta a diretora. Composta separadamente, sem interferir na concepção da coreografia, a trilha sonora original é de Guga Bernardo e Eduardo Agni. A mesma dupla a assinar a música que embala a peça de André Mesquita.

É do universo do conterrâneo Fernando Pessoa que o jovem coreógrafo português extrai a matéria de sua criação. Cidade Incerta mira um dos heterônimos do poeta, o guarda-livros Bernardo Soares, e lança-se sobre seu título mais notável, o monumental Livro do Desassossego. Mesmo sem ter uma trama a que se apegar e mergulhado em uma obra na qual as palavras têm tanta força, o artista luso concentra-se apenas no movimento e na expressividade dos corpos. "Mesmo sem se valer de nenhuma palavra, ele estabelece uma relação entre os bailarinos que é quase literária", considera Lara. Uma peça consagrada do repertório da companhia fecha o programa triplo da noite. Lançada em 2001, Divineia, de Jorge Garcia, volta à baila.

Além do Balé da Cidade, o Municipal recebe, nas próximas semanas, uma série de outras companhias de destaque. E retoma uma antiga tradição da casa: fazer de julho o mês da dança. Até o dia 26, devem passar por lá a Cia. TeatroDança Ivaldo Bertazzo; a São Paulo Cia de Dança, que traz quatro trabalhos no programa e a tradicional Cisne Negro, de Hulda Bittencourt. Em destaque, os franceses da Companhia de Dança Philippe Genty, que fazem apenas duas sessões de Viajantes Móveis, coreografia dirigida por Philippe Genty e Mary Underwood.

DANÇA NO TM

Cia. TeatroDança Ivaldo Bertazzo

12 e 13/7: grupo mostra Corpo Vivo - Carrossel das Espécies

Companhia de Dança Philippe Genty

O destacado conjunto francês apresenta, nos dias 15 e 16/7, a criação Viajantes Móveis

São Paulo Cia. de Dança

A companhia, que sobe ao palco em 20 e 21/7, traz quatro peças de seu repertório no programa

Cisne Negro Companhia de Dança

O tradicional balé de Hulda Bittencourt ocupa o Municipal em 23 e 24/7. Reflexo do Espelho é uma das três coreografias da noite

BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO

Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, tel. 3397-0327. 5ª e 6ª, às 21h; sáb., às 20h; dom., às 17h. R$ 40 - ingressos pela internet: www.ingressorapido.com.br/prefeitura ou pelo tel. 4003-2050.