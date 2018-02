'Corpo Vivo', o novo espetáculo de Ivaldo Bertazzo

Ivaldo Bertazzo prepara um livro. Colocou no papel suas pesquisas de mais de 30 anos sobre o corpo, sobre a reeducação do movimento, sobre a presença de traços animais em nossos gestos. A obra deve ser lançada só em outubro. Mas, antes disso, o coreógrafo pretende materializar todos esses conceitos no palco, nos corpos dos bailarinos de sua companhia. Foi para isso que criou Corpo Vivo - Carrossel das Espécies, espetáculo que estreia nesta sexta, 10, no Sesc Pinheiros. "A peça é como se fosse a parte poética, imaginária dessas questões", pontua Bertazzo.

Na montagem que mescla as linguagens da dança e do teatro, o diretor passa em revista a evolução da espécie da humana e trata de evidenciar na dinâmica corporal do homem resquícios de movimentos que seriam típicos de répteis, peixes, pássaros e quadrúpedes. A história, que tem roteiro assinado pela dramaturga Marília de Toledo, centra-se na trajetória de um monge, vivido pelo ator Rubens Caribé. Depois de dedicar sua vida ao estudo da filosofia, o protagonista se depara, na maturidade, com certo descompasso entre o corpo e o espírito. Além de Caribé, Bertazzo leva ao palco a meio-soprano lírica Regina Elena Mesquita e um elenco de 16 bailarinos, meninos e meninas de 18 a 24 anos, que o acompanham desde a montagem de Samwaad - A Rua do Encontro, em 2004.

Corpo Vivo - Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª a sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 30. Até 17/10.