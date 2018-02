Corpo do filho de Travolta é cremado O corpo do filho de 16 anos do ator John Travolta, Jett, foi cremado nas Bahamas, e seus pais embarcaram para a Flórida levando as cinzas, disse um deputado das Bahamas na terça-feira. O garoto sofreu um mal súbito na sexta-feira na casa de férias de sua família no resort Old Bahama Bay, na ilha de Grand Bahama. O atestado de óbito citou como a causa da morte "desordem por mal súbito", disse um funcionário da casa funerária Restview Memorial, onde o corpo foi cremado. John Travolta e sua mulher, a atriz Kelly Preston, deixaram as Bahamas de avião na noite de segunda-feira levando as cinzas de Jett, que foram entregues a uma casa funerária de Ocala, Flórida, disse Obie Wilchcombe, deputado de Grand Bahama. O casal tem uma casa perto de Ocala no exclusivo Jumbolair, um condomínio para aviadores com pista de pouso particular de 2.290 metros e pistas para os aviões taxiarem até suas casas. Patologistas fizeram a autópsia do corpo na segunda-feira. O comissário de polícia das Bahamas, Reginald Ferguson, disse que os resultados da autópsia não serão divulgados porque "não houve nada de criminoso" na morte do rapaz. Jett Travolta foi encontrado inconsciente num banheiro da casa de sua família na manhã da sexta-feira. Seu pai e paramédicos tentaram reanimá-lo, mas ele foi declarado morto depois de ser levado às pressas de ambulância para o hospital Rand Memorial, em Freeport. O adolescente tinha um histórico médico de convulsões. Os advogados de John Travolta, Michael Ossi e Michael McDermott, disseram a um site de celebridades que o garoto aparentemente sofria de convulsões conhecidas como "grande mal", que podem causar a perda de consciência. Ele tomou um medicamento chamado Depakote para combater as convulsões, durante vários anos, mas o medicamento foi suspenso quando perdeu sua eficácia, além de causar preocupações por seus efeitos colaterais, disseram os advogados. John Travolta e sua mulher, que também têm uma filha, Ella, de 8 anos, disseram que Jett adoeceu quando ainda era muito pequeno e recebeu o diagnóstico de doença de Kawasaki, que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos em crianças pequenas.