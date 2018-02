Corpo do ator Johnny Lewis não tinha drogas, diz laudo

Lewis, de 28 anos, foi achado morto na entrada da casa que ele alugava em Los Angeles. A dona do imóvel, de 81 anos, estava morta dentro da casa.

Os investigadores inicialmente suspeitaram que Lewis estivesse sob influência de álcool ou outras drogas, já que ele havia passado por temporadas de reabilitação e tinha antecedentes criminais por uso de drogas. Ele havia deixado a cadeia cinco dias antes de morrer.

Lewis interpretou o veterano de guerra Kip "Half Sack" Epps nas duas primeiras temporadas da série dramática "Sons of Anarchy", do canal FX, sobre um clube clandestino de motociclistas. O ator, nascido em Los Angeles, antes havia trabalhado em papéis esporádicos nas séries "Boston Public" e "The O.C.".

(Reportagem de Eric Kelsey)