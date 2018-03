Corpo de Michael Jackson é entregue à família

Os médicos finalizaram uma autópsia no corpo do cantor na sexta-feira, mas disseram que não puderam determinar imediatamente uma causa para a morte do "rei do pop" enquanto a especulação foca-se no uso de medicamentos prescritos ao cantor.

"A causa da morte foi adiada, o que significa que o examinador pediu testes adicionais como toxicologia e outros estudos", disse o porta-voz dos médicos legistas do condado de Los Angeles, Craig Harvey.

(Por Dan Whitcomb e Laura Isensee)