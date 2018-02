Corpo de filho de Travolta passará por autópsia nas Bahamas O corpo do filho de 16 anos do ator John Travolta passará por uma autópsia nas Bahamas, disseram autoridades após a morte súbita do adolescente durante as férias da família. O superintendente da polícia Basil Rahming afirmou no sábado que a autópsia, que pode determinar a causa da morte de Jett Travolta, deverá ser realizada na segunda-feira. Rahming não especificou o local nem o horário do procedimento. Ele disse que o filho mais velho de Travolta, que tinha histórico de mal súbito, foi encontrado inconsciente em um banheiro da casa da família no resort Old Bahama Bay, na ilha Grand Bahama, na sexta-feira de manhã. A última vez que Jett Travolta tinha sido visto com vida havia sido na quinta-feira, e ele foi declarado morto depois de ter sido levado de ambulância ao Rand Memorial Hospital, em Freeport. Os Travoltas chegaram a Grand Bahama no dia 30 de dezembro para uma reunião familiar de ano-novo. Eles planejavam permanecer no local até 9 de janeiro. O advogado da família, Michael Ossi, disse que Travolta e sua mulher, a atriz Kelly Preston, estavam "perturbados" com a perda de seu filho. Os dois haviam dito anteriormente que ele ficou muito doente quando criança e foi diagnosticado com a doença de Kawasaki, que causa inflamação das veias sanguíneas em crianças.