Corpo de Anna Nicole Smith é enterrado nas Bahamas A ex-coelhinha da revista Playboy Anna Nicole Smith, que morreu no dia 8 de fevereiro aos 39 anos, foi enterrada nas Bahamas nesta sexta-feira, 2, depois de uma batalha de três semanas pelo corpo da ex-modelo. O caixão de Anna Nicole, envolto por um tecido de cetim rosa com plumas e franjas, foi colocado ao lado de seu filho morto, Daniel, enquanto curiosos do lado de fora do cemitério de Lakeview gritavam. "O momento mais triste foi quando seu corpo foi colocado no buraco, porque foi como um adeus", disse Diane Dean, que trabalha para o mortunário East Sunrise. Vinte e quatro pombos foram liberados sobre o túmulo da estrela dos tablóides, cuja morte repentina foi muito comentada na mídia. Os protagonistas da novela que envolveu a morte da modelo chegaram em limusines brancas, acompanhados por policiais em motos. O ex-namorado de Anna Nicole, Larry Birkhead, que entrou na Justiça para provar que é pai de Dannielynn, a filha de 5 meses da modelo, deu um aceno rápido para a multidão. Anna Nicole era viúva de um milionário e a filha é sua herdeira. "Ela teve uma vida intrigante, isso é certo", disse Heather McCarthy, que estava de férias com a família em Nassau, e que resolveu ir à igreja porque sabia que seus amigos e familiares de Boston iam perguntar sobre a cerimônia. "É uma piada. Não é um enterro, é um circo. As pessoas estão aplaudindo", disse Frank Ronne, um leiloeiro de Boston que também estava de férias nas Bahamas. "Se estivesse sol, seria na praia." Rosas e cartões Apenas alguns repórteres tiveram permissão para entrar na igreja. Os convidados receberam rosas cor-de-rosa e vermelhas para lembrar Anna Nicole e seu filho Daniel, que morreu aos 20 anos em setembro, nas Bahamas. Também receberam cartões em forma de coração para escrever recados e colocar no túmulo da modelo, informaram reportagens de TV. O cortejo de Smith, que partiu de Miami, foi seguido até o aeroporto por uma multidão de repórteres e por helicópteros de emissoras de TV. O companheiro da modelo, Howard K.Stern, que aparece na certidão de nascimento de Dannielynn como o pai, insistiu que Anna Nicole dizia querer ser enterrada ao lado do filho. A mãe dela, Virgie Arthur, queria que ela fosse enterrada no Texas, onde nasceu. Ainda não se sabe do que a modelo morreu. Mas o patrimônio dela pode chegar a valer milhões de dólares se o espólio vencer a batalha legal para herdar os bens do marido, o magnata do petróleo J. Howard Marshall, com quem ela se casou quando tinha 26 anos, e ele, 89.