Corpo de Anna Nicole é levado para enterro nas Bahamas O corpo da ex-coelhinha da Playboy Anna Nicole Smith foi liberado de um necrotério da Flórida nesta sexta-feira, 2, para ser levado às Bahamas, onde será enterrado, disse uma testemunha da Reuters. O corpo da ex-modelo foi levado para um aeroporto da Flórida, e carros lotados de paparazzi e helicópteros de TV acompanharam o deslocamento, que foi exibido ao vivo pela televisão. A Corte de Apelações do Quarto Distrito em West Palm Beach liberou o funeral ao manter na quarta-feira uma decisão da corte mais baixa que deu a custódia do corpo a um guardião indicado pela Justiça para a filha de 5 meses de Anna Nicole, Dannielyn. A decisão encerrou três semanas de uma batalha legal sobre o corpo da ex-dançarina e viúva do bilionário Howard Marshall, cuja morte súbita aos 39 anos no dia 8 de fevereiro em um hotel-cassino da Flórida causou furor da mídia. A mãe de Anna Nicole, Virgie Arthur, queria enterrar a filha no Texas, apesar de as duas não se falarem há uma década. Mas Howard K. Stern, companheiro de Anna Nicole, está na certidão de nascimento de Dannielynn como seu pai. Ele insistia que Anna Nicole fosse enterrada no Cemitério Lakeview, na capital de Bahamas, Nassau, junto com Daniel, filho da ex-modelo que morreu no ano passado, aos 20 anos.