Coro da Osesp celebra 15 anos com concertos e 1º CD

Iniciando-se com os "Seis Provérbios op. 79", de Mendelssohn, o programa incluirá peças do romântico sueco August Söderman, do inglês Gustav Holst, do argentino Carlos Guastavino, do cubano Electo Silva Gainza. Num vasto painel do ecletismo da programação feita pelo coro em seus 15 anos de vida, ele cantará também vários autores brasileiros: Villa-Lobos, Mignone, Camargo Guarnieri, Osvaldo Lacerda, Villani-Cortes, Aylton Escobar, Ronaldo Miranda, Marlos Nobre. E alguns números de música popular brasileira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Coro da Osesp. Regência de Naomi Munakata. Sala São Paulo (1.484 lug.). Praça Júlio Prestes, 16. Telefone (011) 3223-3966. Amanhã, 21 h; sáb., 16h30. De R$ 20 a R$ 42 - ingressos por telefone: (011) 3223-3966.