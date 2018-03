CORO DA OSESP ABRE INSCRIÇÕES Estão abertas as inscrições para o Coro Acadêmico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O grupo será formado por 20 estudantes de canto com idade entre 18 e 35 anos, e tem como objetivo treinar bolsistas em prática coral, técnica vocal e repertório sinfônico para coro. São oferecidas 20 vagas para os naipes de soprano, contralto, tenor e baixo, além de bolsa de estudos mensal no valor de R$ 800. Os escolhidos realizam apresentações junto com o Coro da Osesp, dentro da temporada da orquestra. Mais informações podem ser obtidas pelo site http://www.osesp.art.br/, e pelos telefones (11) 3367-9570 e 9606/ 9619, de segunda a sexta.